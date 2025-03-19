Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, eşi Dr. Selim Yiğitbaşı ile birlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 110.'ncu Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

İl protokolünün de bulunduğu ve yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programında Vali Yiğitbaşı, "Çanakkale, sadece askeri kahramanlıkların gösterildiği bir mücadele değil; büyük bir milletin inançları, değerleri ve ahfadı uğruna canından geçen serdengeçtileriyle efsaneleştiği ve bu bağlamda mazlum halklara örnek olduğu kutsal bir direnişin adıdır" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR