Şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar yemeği verildi

Eskişehir'de Mihalıççık Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Protokol üyeleri, şehitlerin emanetleri olan aileleri ve gaziler ile iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan programda, ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gaziler için dua edildi. Kaymakam Furkan Öztürk, şehit ailelerinin, gazilerin ve yakınlarının yalnız olmadıklarını belirterek katılımlarından dolayı onlara teşekkür etti.

Programa; Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, eşi Ceren Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Ömer Günay ve ilgili kurum amirleri de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı