Şehir plancıları Tralleis'te buluştu

Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde, şehir plancıları kentin tarihi ve kültürel mirasını inceledi. TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın düzenlediği teknik gezide, antik kentin şehir planlaması ve gelişimi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları devam ederken, TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından antik kente teknik gezi düzenlendi. Şehir plancıları, teknik gezi kapsamında antik kentin şehir planları, mekansal kurgusu ve yerleşim düzeni üzerine incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez'in rehberliğinde gerçekleştirilen gezide, Tralleis'in tarihi süreç içerisindeki gelişimi, kamusal alanları, yapılaşma biçimi ve kentsel organizasyonu hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Antik kentin şehir planlama anlayışı, günümüz kentleriyle kurduğu ilişkiler üzerinden ayrıca değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemelerin, kültürel mirasın korunması ve planlama disiplinine katkı sunması açısından önemli olduğu vurgulanırken, TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği, değerli katkıları için başta Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez olmak üzere, teknik geziye katılım sağlayan tüm meslektaşlara teşekkür etti. - AYDIN

