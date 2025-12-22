Şehir plancıları Tralleis'te buluştu

Şehir plancıları, Tralleis Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleyerek mesleki bilgi paylaşımında bulundu.

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları devam ederken, TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği tarafından antik kente teknik gezi düzenlendi. Şehir plancıları, teknik gezi kapsamında antik kentin şehir planları, mekansal kurgusu ve yerleşim düzeni üzerine incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez'in rehberliğinde gerçekleştirilen gezide, Tralleis'in tarihi süreç içerisindeki gelişimi, kamusal alanları, yapılaşma biçimi ve kentsel organizasyonu hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Antik kentin şehir planlama anlayışı, günümüz kentleriyle kurduğu ilişkiler üzerinden ayrıca değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemelerin, kültürel mirasın korunması ve planlama disiplinine katkı sunması açısından önemli olduğu vurgulanırken, TMMOB Şehir Plancıları Odası Aydın İl Temsilciliği, değerli katkıları için başta Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez olmak üzere, teknik geziye katılım sağlayan tüm meslektaşlara teşekkür etti. - AYDIN