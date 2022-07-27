Şehir içi ulaşımda farklı alternatifler

Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret eden Benz Türk A.Ş. Şehiriçi Otobüs ve Kamu Satış Koordinatörü Çağın Kaymaz ve Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, şehir içi ulaşımda kullanılabilecek araçlar hakkında bilgi verdiler.

Şehir içi ulaşımda farklı yatık tüketimi kullanan araçlar farklı firmalarla görüşmelerini sürdüren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Benz Türk A.Ş. yetkililerini makamında ağırladı.

Mercedes Benz Türk A.Ş. Şehiriçi Otobüs ve Kamu Satış Koordinatörü Çağın Kaymaz ve Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş ile görüşen Başkan Işık, şehir içi ulaşımda kullanılan alternatif yakıtlı ve klasik yakıt türü ile çalışan araçlar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, yapılan görüşmeler sonucunda Kütahya şehir içi toplu ulaşımda farklı alternatifler üzerine çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu ve Benz Türk A.Ş. yetkileri yer aldı. - KÜTAHYA