Şehit Mithat Çolak'a Anlamlı Ziyaret

Şehit Mithat Çolak'a Anlamlı Ziyaret
Güncelleme:
Bilecik'te şehit Mithat Çolak'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit Mithat Çolak'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Mart ayında sene-i devriyesi bulunan Mühimmat Binbaşı Şehit Mithat Çolak'ın annesi Ayşe Çolak, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Abdülkadir Taşletimur ve Şehit-Gazi Birimi personeli Özge Nur Özün tarafından ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenilerek sohbet edildi. Şehidin aziz hatırası bir kez daha yad edilirken, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı. Ziyaret kapsamında aileye destek mesajları iletilirken, şehit yakınlarının her zaman yalnız olmadığı ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyor, değerli ailesine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
