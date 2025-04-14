Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırgandan skandal savunma
Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var

Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türk otomotiv sektörünün köklü firmasından korkordato başvurusu
21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı

Şehidin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

Şehidin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı. Şehidin naaşı 3 yıl sonra memleketi Erzurum'a getirildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşı, bugün hava yolu ile gece saatlerinde Erzurum'a getirildi. Şehit için Erzurum Askeri Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ile il protokolü katıldı. Törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, 15 Nisan Salı günü Narmanlı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'nde toprağa verilecek. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.