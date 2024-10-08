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Şehidin kabrinin temizliğini ve bakımını el birliğiyle yaptılar

Şehidin kabrinin temizliğini ve bakımını el birliğiyle yaptılar
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis, Piyade Komando Er Yavuz Yürekseven'in kabrinin bakım ve temizliğini şehidin kardeşi Merve Yürekseven ile birlikte yaptı.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis, Piyade Komando Er Yavuz Yürekseven'in kabrinin bakım ve temizliğini şehidin kardeşi Merve Yürekseven ile birlikte yaptı.

Erzurum'a bağlı Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilçede bulunan şehit kabirleri ziyaret ve kontrol edildi. Ziyaret esnasında 30.05.1997 yılında Kuzey Irak'ta gerçekleşen operasyonda şehit olan Piyade. Komando Er Yavuz Yürekseven'in kabrinin bakımı yapılması gerektiği anlaşıldı. Bunun üzerine Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Özel Harekat Personeli ve şehidin kız kardeşi Merve Yürekseven ile birlikte kabir bakımı ve temizliğini yaptı, yıpranan Türk Bayrağı yenisi ile değiştirildi. Yıpranan Türk Bayrağı ise şehidin kardeşine hediye edildi. Tüm şehitler için dua edilerek kabir ziyareti sona erdirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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