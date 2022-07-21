Şehidin ismi caddeye verildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2015 yılında hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Uyar'ın ismi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gümüşçayı Caddesine verildi.

Şehidin eşi Nedime Uyar'ın talebi üzerine Salihli Belediye Meclisi'nin 8 Şubat 2022 tarihinde aldığı oy birliği kararıyla şehit ailesinin ikamet ettiği ve Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar'ın çocukluğunun geçtiği Güneş Mahallesindeki Gümüşçayı Caddesine "Gümüşçayı Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar Caddesi" ismi verilmişti. Gümüşçayı Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar Caddesi'nin yeni tabelası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirildi.

Gümüşçayı Alanında düzenlenen törende konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar isminin çocukluğunun geçtiği Gümüşçayı Caddesi'nde yaşatılacağını ifade ederek, "Hain terör saldırısında şehitlik mertebesine ulaşan hemşehrimiz Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar'ın ismini, Belediye Meclisimizden aldığımız oy birliği kararıyla şehidimizin ailesinin ikamet ettiği Güneş Mahallesindeki Gümüşçayı Caddesine "Gümüşçayı Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar Caddesi" ismini vererek şehidimizin adını yaşatacağız. Şehidimiz Mehmet Uyar da, tüm şehitlerimiz gibi bu vatan, bu bayrak ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını verdi. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehidim, ruhun şad mekanın cennet olsun" dedi.

Vatan uğruna can veren Şehit Polis Memuru Mehmet Uyar ve tüm şehitleri asla unutmayacağını belirten Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise "Biliyorum ki bu cadde onu geri getirmeyecek ama en azından buradan geçenler, onun ismini görenler, rahmetle anacak, ona dua edecek. Kahraman şehidimizin değerli ailesi, sizler bize emanetsiniz. Bu caddemiz ilelebet şehidimizin adıyla anılacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Karakelebek tarafından dua yapıldı. Törene katılanlara lokma ikram edildi.

Öte yandan Şehit Mehmet Uyar'ın adı, daha öncede Salihli'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli Türkbirliği Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonuna verilmişti

Törene, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, şehidin annesi Meryem Uyar, şehidin babası Hüseyin Uyar, şehidin eşi Nedime Uyar, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, esnaf ve oda başkanları, muhtarlar, polisler ve şehit aileleri katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel