Şehidin hayrına yapılan çeşme 4'üncü defa yenilendi

Eskişehir'de kimliği belirsiz kişilerce farklı zamanlarda toplam 3 defa tahrip edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca Hayratı'nın üzerinden sökülen şehit fotoğrafı ve Türk bayrağı, valiliğin talimatıyla tekrar yerine yapıştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, çığ altında kalarak şehit olmuştu. Memleketi Eskişehir'de toprağa verilen şehidin hayrına Sarıcakaya Caddesi üzerinde hayrat çeşmesi yaptırılmıştı. Fakat çeşme farklı yıllarda 3 kez saldırıya uğramış ve son olarak mermerin üzerinde bulunan şehit fotoğrafı ile Türk bayrağı yerinden sökülmüştü. Şehit Karaca'nın ailesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonları üzerinden bu duruma tepki göstermişlerdi.

Tahrip edilen çeşme, Eskişehir Valiliği'nin talimatıyla onarıldı

Basın organlarında yer bulan haberlerin ardından Eskişehir Valiliği yetkilileri hareket geçti. Valiliğin talimatıyla, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca Hayratı'nın üzerine şehidin fotoğrafı ve Türk bayrağı tekrar yerine yapıştırıldı. Yapılan onarım işlemlerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eşlik etti. - ESKİŞEHİR