Şehit Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın Kızına Sürpriz Doğum Günü

Şehit Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın Kızına Sürpriz Doğum Günü
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Düzce'de, 2008 yılında şehit olan polis memuru Gökhan Elbistan'ın kızı Ela Elbistan için anlamlı bir doğum günü etkinliği düzenlendi. Düzce Polis Eşleri Derneği'nin (POLED) organizasyonu ve Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder'in öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Ela'ya hediyeler verildi ve duygusal anlar yaşandı. Etkinlikte şehit Gökhan Elbistan anıldı.

DÜZCE(İHA) – Şehit Polis memuru Gökhan Elbistan'ın kızı Ele Elbistan'a sürpriz doğum günü düzenlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder tarafından kurulan Düzce Polis Eşleri Derneği (POLED), yaptığı etkinliklerle adından söz ettiriyor. POLED Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder, Müdür Yardımcıları ve eşleri ile birlikte, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen anlamlı programa katılım sağladı. 9 Ocak 2008 tarihinde şehadete eren kahraman Polis Memuru Gökhan Elbistan'ın kızı Ela Elbistan'ın doğum günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Ergüder ve beraberindekiler, Ela'ya çeşitli hediyeler takdim ederek mutluluğuna ortak oldular.

Programda duygusal anlar yaşanırken, kahraman şehidimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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