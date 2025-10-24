Haberler

Şehidimizin annesine son görev

Şehidimizin annesine son görev
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Hakkari'de 1994 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Şehabettin Arslan'ın annesi vefat etti.

DÜZCE(İHA) – Hakkari'de 1994 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Şehabettin Arslan'ın annesi vefat etti. Şehit annesi Mecbure Arslan, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesi için son görev yerine getirildi. 11 Haziran 1994 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde şehit olan Jandarma Onbaşı Şehabettin Arslan'ın vefat eden annesi Mecbure Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Selçuk Aslan, Arslan ailesi ve yakınları katıldı.

Şehidimizin kabrini de ziyaret ederek dua eden Vali Selçuk Aslan, merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Annesi Mecbure Arslan son yolculuğuna uğurlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Masada 3 olasılık var
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.