Şehidimizin annesine son görev

DÜZCE(İHA) – Hakkari'de 1994 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Şehabettin Arslan'ın annesi vefat etti. Şehit annesi Mecbure Arslan, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesi için son görev yerine getirildi. 11 Haziran 1994 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde şehit olan Jandarma Onbaşı Şehabettin Arslan'ın vefat eden annesi Mecbure Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Selçuk Aslan, Arslan ailesi ve yakınları katıldı.

Şehidimizin kabrini de ziyaret ederek dua eden Vali Selçuk Aslan, merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Annesi Mecbure Arslan son yolculuğuna uğurlandı. - DÜZCE