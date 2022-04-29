KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1350 dekar alanda yürütülen proje ile şeftali bahçelerinde zararlı kontrolleri yapılıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın ilimiz Kuşadası ilçemizde 1350 dekar alanda proje çerçevesinde yürütülen "Şeftali Entegre Mücadele Bahçe Kontrolleri" devam ediyor. Bahçelerde hastalık ve zararlı sürveyleri yapıldı. Bahçelerde "Şeftali filiz güvesi, Doğu meyve güvesi ve Akdeniz meyve sineği" gibi zararlılara karşı monitör tuzaklar yerleştirildi. Ayrıca daha önce "Yaprak kıvırcıklıgı" hastalığında yapılan mücadelede başarılı olunmuş, bahçelerde hastalık belirtisi görülmemiştir" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel