Seferihisar'da Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Belirlendi

Seferihisar Belediyesi, olası afet ve acil durumlar için ilçe genelindeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını güncelledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Umarız ihtiyaç duymayız ama hazırlıklı olmalıyız” dedi.

Seferihisar Belediyesi, olası afet ve acil durumlar için ilçe genelindeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını güncelledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Umarız ihtiyaç duymayız ama hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Seferihisar'da olası afet ve acil durumlar için hazırlıklar devam ediyor. Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm mahalle ve köylerdeki 36 alanı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi. Vatandaşlar, toplanma alanlarını Seferihisar Belediyesi'nden veya muhtarlıklardan öğrenebilecek.

Başkan Yetişkin, "Deprem, maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Afet ve acil durumlar sonrası paniği önlemek, sağlık müdahaleleri ve halkın tehlikeden uzaklaşabilmesi için her mahalle ve köyde toplam 36 alan belirledik. Umarım ihtiyaç duymayız ama hazırlıklı olmalıyız. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.