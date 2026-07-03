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Bolu'da yangın havuzunun bakımları yapıldı

Bolu'da yangın havuzunun bakımları yapıldı
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Bolu'nun Seben ilçesinde kış şartlarında hasar gören yangın havuzu, onarım ve temizlik çalışmalarının ardından orman yangını sezonu öncesi tam kapasite hizmete hazır hale getirildi.

Bolu'nun Seben ilçesinde muhtemel orman yangınlarında hava ve kara araçlarının su ikmali yapması amacıyla kullanılan yangın havuzu, kış şartlarında oluşan hasarların onarılmasıyla yeni sezona hazır hale getirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Seben Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında, Çatak Yaylası mevkisinde yer alan yangın havuzunda orman yangını sezonu öncesi kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yoğun kış şartlarının etkisiyle hasar gören havuzda tespit edilen su kaçakları ekipler tarafından onarılarak su kayıplarının önüne geçildi.

Çalışmalar kapsamında, havuzu besleyen yaklaşık 200 metre uzunluğundaki su isale hattında tıkanan ve kullanım ömrünü tamamlayan borular yenilenerek sistemin sağlıklı ve kesintisiz çalışması sağlandı. Çevre düzenlemesinin de yapıldığı alanda, havuzun içinde biriken tortu ve yabancı maddeler temizlenerek su depolama kapasitesi etkin duruma getirildi.

Yapılan çalışmaların ardından yangın havuzunun, muhtemel orman yangınlarına karşı hızlı müdahale için tam kapasiteyle hizmet vereceği bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki yangın hazırlık çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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