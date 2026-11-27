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Adana merkezli 5 ilde 'sazan sarmalı' operasyonu: 16 tutuklama

ADANA merkezli 5 ilde, 'sazan sarmalı' yöntemiyle sahte ev satışı üzerinden 2 kişiyi 3 milyon 500 bin lira dolandıran 16 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'tapuda sazan sarmalı' yöntemiyle 2 kişiyi 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 16 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ağlarına düşürdükleri mağdurları sahte ev satışı üzerinden dolandırdığı saptanan şüpheliler, Adana merkezli 5 ilde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı