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TAYFUN füzesi BLOK-3 testinde hareketli hedefi vurdu

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TAYFUN füzesi hakkında açıklamalarda bulundu. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda füzenin BLOK-3 versiyonunun düzenlenen test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "Milli imkanlarla geliştirdiğimiz TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteği ile savunma sanayiimizin bu günlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum. Başta ROKETSAN ailesi olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm alt yüklenicilerimizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve SSB'deki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın, tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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