Savunma Bakanı Güler, Kosova'da tarihi yerleri gezdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kosova'da tarihi yerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova'nın başkenti Prizren'de temaslarını sürdürüyor. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı başkentte 1999 yılından bu yana Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ziyaretinin ardından Güler, Prizren'deki tarihi Taş Köprü'de Kosova Demokratik Türk Partisi KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Bakanı Fikrim Damka, KDTP miletvekilleri Fidan Brina Jılta, Enis Kervan ve Kosova Büyükelçisi Tunç Angılı'nın da yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Güler, Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılan ve 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen tarihi Sinan Paşa Camii'ni de ziyaret eden Bakan Güler'e camiinin onarımı hakkında Sinan Paşa Camii İmamı Muhammed Naci Efe bilgi verdi. Bakan Güler burada yaptığı açıklamada, "Prizren'deyiz. Kardeşlerimizle beraber büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buradaki camimizde gördük ki TİKA tarafından tamir edilmiş ve mükemmel bir camiye dönüşmüş, eski aslına uygun şekilde çok huzurlu bir ortamda şuanda nefes alıyoruz. Kardeşlerimizle beraber inşallah bu ilişkilerimizi bundan sonra da daha geliştirecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Sinan Paşa Camii ziyareti ardından Bakan Güler ve beraberindeki heyet camii merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çekildi. - PRİŞTİNE