Öğrencilere balık ve deniz ürünleri tanıtıldı

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimin amacı, su ürünleri tüketiminin yaygınlaştırılması ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulmasıdır. Öğrencilere su ürünlerinin beslenmedeki önemi anlatıldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Savcıllı Ortaokulu'nda, balık ve diğer su ürünlerinin tanıtımı ile su ürünleri tüketiminin artırılmasına yönelik bilgilendirici bir eğitim gerçekleştirildi.

Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı Ortaokulu'nda, su ürünleri tüketiminin yaygınlaştırılması ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim faaliyeti düzenlendi. Savcıllı Ortaokulu Müdürü Mustafa Burçoğlu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimde, balık ve balık dışındaki su ürünlerinin beslenmedeki önemi ele alındı. "Su Ürünleri Tüketiminin Artırılması, Balık ve Balık Dışında Su Ürünlerinin Tanıtılması" başlığıyla gerçekleştirilen eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu sorumluları Ceylan Akyüz, Pınar Savaş Soyköse ve Mehmet Çakır ile Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ali Keskin tarafından verildi. Eğitimde öğrencilere, su ürünlerinin insan sağlığına katkıları, dengeli beslenmedeki yeri ve farklı su ürünlerinin tüketim alışkanlıklarına kazandırılması konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışma, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilirken, sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
