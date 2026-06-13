Rizeli 'Rus' Niko

Sosyal medyada herkesin savaştan ve Putin'den kaçan Rus olarak tanıdığı Niko'nun aslında Rizeli olduğu çıktı.

Rize merkeze bağlı Beştepe Köyü'nde yaşayan 20 yaşındaki Yasin Memişoğlu ve amcasının oğlu Cihan Memişoğlu sosyal medya için içerik üretmek istedi. Yasin'in sarı saçlı, mavi gözlü olması akıllarına Rus bir karakter olabilir fikrini getirdi. İsmine 'Niko' dedikleri bu karakter ile Rize'de çay toplama videoları çekip sosyal medyada paylaşmaya başladılar. Bir videolarında ise 'Putin savaşa gönderiyordu o nedenle Rusya'dan kaçtım. Savaş bitsin döneceğim. Annem babam orda' cümlelerini kullanan Yasin'in bu sözleri bir anda gündem oldu. 'Rusya'daki savaştan kaçan Niko' diye paylaşılmaya başlanan video 'Ülkesini sattı' şeklinde de yorumlara maruz kaldı.

Birden fazla video ürettiklerini ancak savaşla ilgili olanın sosyal medya gündem olduğunu bu nedenle insanlarında kendisini gerçek bir Rus zannettiğinden eleştirisel yorumlar yaptığını ifade eden Yasin Memişoğlu "Amcamın oğlu 'Bir ortak hesap açalım' dedi. Açtık ve video çekmeye başladık. Sonra savaşla alakalı bir içerik ürettik. O video baya patladı. Sosyal medyada bakıyorum baya bir yorum geliyor. 'Ajan mısın, savaştan neden kaçtın, vatanını neden sattın?' diyorlar. Ben de gülüyorum tabi. Köylülerim de lakap taktı şimdi herkes 'Niko' diyor bana" dedi.

"Herkes telefona bile Niko olarak kaydetti"

İkizinin artık lakabının 'Niko' olduğunu ve herkesin ikizi Yasin'i 'Niko' diyere seslenerek çağırdığını dile getiren Yuşa Memişoğlu ise "Sosyal medyada bakıyorum hep ajan diyorlar. Annesini babasını Rusya'da bırakıp kaçtığına dair yorumlar geliyor. Köyümüzde herkes artık ikizime 'Niko' diye bağırmaya başladı. Çaylıkta da 'Niko' sesleniyorlar. Çay taşımaya falan hep Niko olarak çağırıyorlar. Herkes telefona bile Niko olarak kaydettiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

"Durum öyle bir hal aldı ki şimdi Türk olduğuna inandıramıyoruz"

Videoları çeken Yasin Memişoğlu'nun amcasının oğlu Cihan Memişoğlu ise espri mahiyetinde çektikleri videonun bir anda tahmin edemeyecekleri yerlere geldiğini dile getirerek "Kendisi özbeöz amcamın oğlu, Türk'tür, Rizeli'dir. Ben köye gittiğimde eğlenceli vidolar çekmeyi seviyorum. Öyle bir kurgusal karakter oluşturduk kafamızda ve dedik ki video çekelim. Yasin'de sarı saçlı, mavi gözlü olduğu için, insanları eğlendirmek, güldürmek mahiyetinde bir video çektik. Bu video bir anda viral oldu, haber sitelerine kadar düştü. Bizi arayıp 'gerçekten Rus mu?' diye arayanlar oldu. Durum öyle bir hal aldı ki şimdi gerçekten Türk olduğuna da kimseyi inandıramıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı