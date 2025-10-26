Haberler

Sason şehitleri Bozkurt ve Araz şehadet yıl dönümlerinde unutulmadı

Sason şehitleri Bozkurt ve Araz şehadet yıl dönümlerinde unutulmadı
Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 yıl önce teröristlerce düzenlenen taciz ateşi sonucunda şehit olan piyade uzman Çavuş Naim Bozkurt ile göreve giderken geçirdiği kaza sonucunda şehit olan güvenlik korucusu Nadir Araz, şehadet yıl dönümlerinde kabirleri başında anıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Daper Şehitliğine giden aileleri, şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Şehit oğlunun kabri başında konuşan şehit uzman çavuş Naim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt, oğlunun vatan ve bayrak uğruna şehit olduğunu söyledi. Bozkurt, "Bugün şehidimizin şehadetinin 3'üncü sene-i devriyesi nedeniyle kabri başına gelerek Kur'an okuyarak dualar ettik. Bu ülke şehitlerimizin dökülen kanları uğruna daima şerefli bir şekilde dimdik ayakta olacak ve sürekli büyüyerek var olacaktır. Çok şükür ki 47 yıldır bu milletin başına musallat olan terör örgütünün, güvenlik güçlerimizin yürüttüğü kararlı mücadele sonunda pes etme noktasını geldiğine şahitlik ediyoruz. Herkes bir daha gördü ki Türkiye Cumhuriyeti ufak oyunlarla bölünecek, parçalanacak ve yenilecek bir devlet değildir. Allah tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar versin" dedi. - BATMAN

