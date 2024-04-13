Sarp Sınır Kapısı'nda Bayram Yoğunluğu

GENÇAĞA KARAFAZLI

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından Sarp Sınır Kapısı'nda tatil dönüşünden kaynaklı yoğunluk devam ediyor.

9 günlük bayram tatilini de fırsat bilen binlerce vatandaş, Karadeniz turlarıyla tatillerini Batum'da geçirdi. Tatillerini Gürcistan'da geçirmek isteyen vatandaşlar Sarp Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlarında büyük izdiham yaşanmasına neden oldu. Özel araç kuyruğu ise yaklaşık 2 kilometreyi buldu. Öte yandan onlarca Gürcü vatandaşının da Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye tatile gelip alışveriş yapıp geri döndüğü gözlendi.