Şarköylü şehit dualarla yad edildi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Şehit Cem Akgün şehadetinin 26. yılında dualarla anıldı.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, 22 Nisan 1996 yılında Erzincan ili Kemah ilçesinde bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen Şarköylü Şehit Cem Akgün için şehadetinin 26. yıl dönümünde Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunup, dualar edildi.

Şehit Cem Akgün'ün Kardeşi Cemal Akgün yaptığı açıklamada, "Şehit Kardeşim Cem Akgün'ün şehadetinin 26. yılında Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nce yapılan program için İmam Hatip Alim Yılmaz ve Müezzin Kayyım Yaşar Özen'e teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Bu kutsal vatan toprakları için şehit veren bizler, vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın gönderden inmemesi, minarelerde ezanlarımızın susmaması için şehit olmaya ve gazi olmaya hazırız" İfadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel