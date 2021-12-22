İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yunus Emre Şeker - Yerel
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İstanbul'da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de etkili olmaya başladı. Yağış sonrası yollar ve araçların üzeri beyaza bürünürken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pek çok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise yol kenarında kartopu oynadı.

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Sarıyer'de kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Yerel

İstanbul, Sarıyer, kar, Yerel, Haberler

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