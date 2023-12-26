Sarıyer Belediyesi ve Türk Kalp Vakfı İşbirliğiyle Kalp Hastaları Ücretsiz Tedavi Edilecek

Sarıyer Belediyesi ve Türk Kalp Vakfı kalp hastaları için bir araya geldi. Vakıf, Sarıyer Belediyesi ile imzalanan protokol ile ihtiyaç sahibi kalp hastaları ücretsiz olarak tedavi edilecek.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Sarıyerli kalp hastaları için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İmzalanan protokol ile sosyal güvencesi olmayan kalp hastası vatandaşlar artık ücretsiz olarak tedavi olabilecek. Sarıyerlilere sunulan bu imkan ile birlikte hastalar; kardiyolojik muayene ve tetkiklerini yaptırabilecek. Buna ek olarak tedavi süreci ile ilgili destek de yine ücretsiz olarak sağlanacak.

KANSERDEN DAHA YAYGIN

Dünya üzerinde yüzde 40'larda olan kalp hastalıkları oranının Türkiye'de yüzde 42'lere ulaştığını dile getiren Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kalp rahatsızlığının ülkemizde kanser hastalarına göre ölüm oranı daha yüksek. Türk Kalp Vakfı olarak halkımızı bilgilendirmek amacıyla yola çıktık. Biz vakıf olarak yardımlaşarak bu sorumluluğu yerine getiriyoruz kalp ve damar hastalıkları üzerine bize gelen hastaları uygun fiyatlarla ya da gelen kişinin maddi durumuna göre tedavilerine yardımcı oluyoruz."