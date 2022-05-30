Sarıyer Belediye Başkanı Genç: "Ben O Konseri İptal Edilen Belediye Başkanın Yerinde Olmak İstemem" - Haberler

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Sarıyer Edebiyat Günleri Kireçburnu Haydar Aliyev Parkında başladı. 400 yazar ve 45 yayınevinin katılacağı, 5 Haziran'a kadar sürecek etkinliğin açılışında kendisine yönetilen soruları yanıtlayan Başkan Şükrü Genç, sanatçıların konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili de konuştu. Başkan Genç, "Ben o konseri iptal edilen bir belediye başkanın yerinde olmak istemem. Yaşamın içinde herkes olmalı, sınırları açmak zorundayız. Başka türlü nasıl özgür olacağız, nasıl yaşama bakacağız ve nasıl umutla bağlanacağız" dedi.

Etkinlik Kadıköy ve Beşiktaş'tan hareket eden Şiir Teknesi'nin Kirecburnu'na ulaşması ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in açılış konuşmasıyla başladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, açılış konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ EDEBİYAT GÜNLERİNİ ULUSLARARASI BİR KİTAP ETKİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜRMEK"

Başkan Genç, ilk olarak Sarıyer Edebiyat Günleri'ni 9'uncu kez gerçekleştiriyor olmakla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı:

"Yarınları beraber tekrar yaşayabilmeyi için bu etkinliği çok önemsiyoruz. Sizlerin aracıyla zaman ayırıp herkesin buraya gelmelerini özellikle çok istiyorum. Çünkü ortada çok büyük bir emek var, şu an da bu emek karşılığını buluyor. Sabah Vedat Türkan mezarlığını ziyaret ettik, Yaşar Kemal'ini ziyaret ederek başladık. Bizim edebiyat günlerimizin onur ödüllerini alan iki üstat ile başladık. Onlardan da bu işi devam ettirmek için izin istedik. Bunun önemi gerçekten çok fazla dediğim gibi devam ettirmek buradan yarına daha da önemli günlere hazırlık yapmak lazım. İlk defa size söyleyelim en büyük amacımız uluslararası bir kitap etkinliği dönüştürmektir. Uluslararası yazarların, şairlerin geldiği kendi dillerinde söyleyebildiği, imzalayabildiği günlerin gelmesi Sarıyer ilçesine çok yakışır."

"BEN O KONSERİ İPTAL EDİLEN BELEDİYE BAŞKANIN YERİNDE OLMAK İSTEMEM"

Art arda konserleri farklı gerekçelerle iptal edilen sanatçılar ve kültür sanat içindeki ötekileştirme ile ile ilgili soruya Başkan Genç, şöyle yanıt verdi:

"Gerçekten çok üzücü bir olay ben o konseri iptal edilen bir belediye başkanın yerinde olmak istemem. Yaşamın içinde herkes olmalı, sınırları açmak zorundayız. Başka türlü nasıl özgür olacağız, nasıl yaşama bakacağız ve nasıl umutla bağlanacağız. Dolasıyla kötü bir durum, çok üzülüyorum maalesef olmaması gerekiyor. Sanatçı kim olursa olsun dünya paralar verip hiç dilini geleneğini bilmediğimiz tamamen mekanik çalgılardan müzik yapan insanlara binlerce insanı alıyoruz ve dinlettiriyoruz da bizim kendi öz kültürümüz dinlemekten neden korkuyoruz. Bunu anlamak gerçekten büyük sorundur."

"BÖYLE BİR ETKİNLİĞİ EN BÜYÜK KÜTÜPHANE VE KİTAP SATIŞ YERİNDE BİLE BULAMAZLAR"

Etkinliğe yönelik ilginin daha çok artacağına inancını dile getiren Başkan Şükrü Genç, tüm İstanbullular'ı 9. Sarıyer Edebiyat Günleri'ne davet ederek, şöyle devam etti:

"Şu anda o kadar çok kitap var ki bence buraya gelsinler, seçme imkanları çok fazla olduğunu göreceklerdir. Böyle bir etkinliği en büyük kütüphane ve kitap satış yerinde bile bulamazlar. Bence herkes etkinliğe gelsin, yazarların kendilerini görsünler ve kitaplarını onların elinden sıcak ekmek gibi satın alsınlar."

ANKA / Yerel