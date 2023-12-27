Sarıkamış Harekatı Anma Etkinlikleri İçin Kar Taşınıyor

Sarıkamış Harekatı anma etkinlikleri çerçevesinde şehit asker heykellerinin yapımında kullanılmak üzere kar taşınıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri yer alan şehit asker figürlerinin yansıtılacağı kardan heykellerin yapımı için ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Handere Bölgesi'nden İl Özel İdaresine ait kamyonlarla taşınırken, taşınan kar, şehit heykellerinin yapılacağı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'ndeki alana yığılıyor.

Kardan şehit heykellerinin bu yıl yapılacağını ifaden vatandaşlardan Fatih Koçak, "Sarıkamış şehitlerini anmamızın bu yıl 109. yıl dönümü, geçen yıl kar olmadığı için kardan heykelleri yapamamıştık. Şimdi kamyonlarla kar taşınmaya başladı. 5-6-7 Ocak 2024 yılında Sarıkamış Şehitleri'ni anıyoruz. Kardan heykeller de o tarihe kadar hazır olacak" dedi.

"Geçen yıl kar olmadığı için kardan heykeller yapılmamıştı"

Öte yandan, Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinliklerinin 2'nci gününde programa katılan bakanlar tarafından açılışı gerçekleştirilen, kardan yapılan şehit heykelleri, geçen yıl kar olmadığından dolayı yapılamamıştı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin katkılarıyla Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda heykellerin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. - KARS