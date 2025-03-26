Sarıkamış'ta Kadir Gecesi Coşkusu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sarıkamış'ta vatandalar, aileleriyle birlikte camilere gelerek, namazlarını eda etti ve dualarını yaptı. Okunan Kadir Suresi ile duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar sağlık, huzur ve barış içinde bir yıl diledi. Cami çıkışlarında ise vatandaşlar, birbirlerine hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. - KARS