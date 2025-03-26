Sarıkamış'ta Kadir Gecesi Coşkusu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek namaz kıldılar ve dua ettiler. Duygusal anların yaşandığı gecede, sağlık, huzur ve barış dilekleri yapıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Sarıkamış'ta vatandalar, aileleriyle birlikte camilere gelerek, namazlarını eda etti ve dualarını yaptı. Okunan Kadir Suresi ile duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar sağlık, huzur ve barış içinde bir yıl diledi. Cami çıkışlarında ise vatandaşlar, birbirlerine hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel