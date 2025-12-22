Haberler

Sarıkamış'ta genç yürekler donan umutları ısıttı
Güncelleme:
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Sarıkamış harekatında şehit düşen Mehmetçikleri dualarla andı.

Sabahın erken saatlerinde İmam Hatip Gazipaşa İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, okul yönetimiyle Yukarı Sarıkamış Şehitliğine geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, öğrenciler şehitler için dua etti.

Şehitlikte öğrencileri Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü Osman Karakurt yalnız bırakmadı. Liseli öğrenciler üşüyen minik öğrencilere sıcak çorba ikram ederek ısıttı.

Öte yandan Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında bugün akşam Alisofu Şehitliği'nde "Sarıkamış Şehitlerine Saygı Nöbeti" tutulacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
