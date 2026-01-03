Haberler

Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak gösterisi

Güncelleme:
Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış'ta şehit olan askerlerin anısına kayak merkezinde meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde yapılan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

JAK timleri zirveden kayak ve meşale ile davetlilerin yanına kadar geldi. Burada daha önce hazırlanan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısı ateşlendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
