Sarıkamış'ın 'Beyaz Dramı' kardan heykellerle canlanıyor

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik, harekatın 111. yıl dönümünde hüzün ve gururla anılmaya hazırlanıyor. Anma etkinliklerinin en dikkat çekici simgelerinden biri olan 'kardan heykeller' için çalışmalar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tüm hızıyla başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kafkas Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan bir ekip, eksi 15 derece dondurucu soğuğa rağmen kardan heykelleri yapıyor.

Sarıkamış'ta kardan heykellerinin yapımına başladıklarını ifade eden Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin, "111. yılında Sarıkamış şehitleri anma programında şu anda Sarıkamış Kızılçubuk mevkiinde eski 15 derecede Sarıkamış dağlarında donarak şehit olan askerlerimizin anısına kardan heykel yapmaktayız. Burada 6 kişi çalışmaktayız. Hava soğuk, burası tam Kızılçubuk mevkii ve Osmanlı ordusunun burada son kez taarruz için toplandığı bir alan, biz de burada yapılacak program için kardan heykel yapmaya devam ediyoruz. 3-4 Ocak tarihi itibarıyla yapmış olduğumuz heykellerin açılışı yapılacak" dedi.

Öte yandan, Sarıkamış'ta eksi 15 derece soğukta 6 kişilik ekiple kardan şehit heykellerinin yapımına başlanırken, heykellerin yapımı için çevreden yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Sarıkamış Kızılçubuk toplanma bölgesinde yapılan heykeller tamamlandıktan sonra ilçede törenlerin yapılacağı kayak merkezinde kardan şehit heykellerinin yapımına başlanacak. Heykellerin açılışı 3-4 Ocak 2026 tarihinde Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinde yapılacak. - KARS