Sarıgöl'ün ilk şehidinin ailesine anlamlı ziyaret

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, ilçenin ilk şehitlerinden Ahmet Şılak'ın ailesini ziyaret ederek Ramazan aylarını kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte Kızılçukur Mahallesi'nde yaşayan şehit Ahmet Şılak'ın ailesine vefa ziyaretinde bulundu. Ziyarette şehidin annesi Mihriban Şılak ve babası Ali Şılak ile bir araya gelen Kaymakam Dalak ve eşi, aileyle uzun süre sohbet etti.

Ramazan ayını tebrik eden Kaymakam Dalak, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayarak aile bireylerinin taleplerini dinledi.

Şehit ailesi ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Dalak ve eşine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı