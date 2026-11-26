Sarıgöl Meslek Yüksekokulu gazilere yönelik eğitim programı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu, gazilere yönelik eğitim programı düzenledi. Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, akademisyenler ve gaziler katıldı; savaş hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması ve gazilerin toplumsal entegrasyonu hedeflendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında gazilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda gazilerin savaş hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen "Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi" kapsamında gazilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve gaziler katıldı.
Vatan sevgisi ve kahramanlık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı programda, gazilerin yaşadıkları savaş hatıralarının ve tecrübelerinin toplumsal hafızada yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.
Program sonunda vatan uğruna fedakarlık gösteren gazilere şükran sunulurken, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.