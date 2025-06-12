Sarıgöl Kaymakamı Jandarma Teşkilatının 186. Yılını Kutladı

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı ve jandarma ekibini makamında ağırladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun ve beraberindeki jandarma personeli, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma personelimize başarılar diliyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MANİSA