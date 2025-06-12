Sarıgöl Kaymakamı Jandarma Teşkilatının 186. Yılını Kutladı

Sarıgöl Kaymakamı Jandarma Teşkilatının 186. Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanı ve jandarma ekibini makamında ağırladı. Kaymakam Dalak, jandarma personeline başarılar dileyerek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı ve jandarma ekibini makamında ağırladı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun ve beraberindeki jandarma personeli, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, "Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma personelimize başarılar diliyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim geliyor

Aziz Yıldırım'ın listesinin en başındaki isim Fenerbahçe'ye geliyor
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in devine gidiyor! Ön anlaşma tamam

Anlaşma tamam! Premier Lig'in devine gidiyor
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Resmen bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.