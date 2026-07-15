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Sarıgöl'de 15 Temmuz Programı: Şehitler Dualarla Anıldı

Sarıgöl'de 15 Temmuz Programı: Şehitler Dualarla Anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sarıgöl'de Dışkahveler Camii'nde hatm-i şerif ve mevlid-i şerif programı düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak'ın da katıldığı etkinlikte, 15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi; birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kaymakam Dalak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sarıgöl'de düzenlenen hatm-i şerif ve mevlid-i şerif programında şehitler dualarla anıldı. Programa katılan Kaymakam Halil Dalak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıgöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sarıgöl İlçe Müftülüğü tarafından Dışkahveler Camii'nde hatm-i şerif ve mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Müftülüğü yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Mevlid-i şerifin okunmasının ardından birlik, beraberlik ve vatanın huzuru için de niyazda bulunuldu.

Programın ardından Kaymakam Halil Dalak, düzenlenen anlamlı organizasyon dolayısıyla Sarıgöl İlçe Müftülüğüne teşekkür ederek, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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