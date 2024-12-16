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Sarıgöl'de İlk Kadın Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen Çalışma Ofisini Açtı

Sarıgöl'de İlk Kadın Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen Çalışma Ofisini Açtı
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Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı olan Ayşe Yılmaz Gönen, seçimlerde verdiği sözü yerine getirerek çalışma ofisini açtı. Gönen, mahalle halkıyla daha yakın bir iletişim kurmayı hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin merkezdeki ilk kadın muhtarı seçilerek ilçede bir ilki gerçekleştiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen seçim öncesi verdiği sözünü tutarak çalışma ofisini açtı.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığını 2024 yılı mahalli seçimlerde kazanarak ilçe merkezinde seçilen ilk kadın muhtar olan Ayşe Yılmaz Gönen seçimlerde mahalle halkına verdiği çalışma ofisi açma sözünü yerine getirerek mahallelinin hizmetine sundu.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, "Mahalle halkım ile daha yakın ve daha etkin bir iletişim kurabilmek için ofis sözüm vardı. Mahalle halkım için her zaman ofisimde hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım." dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak da Sarıgöl'ün tek kadın muhtarı olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen'i ofisinde ziyaret ederek mahallede çözüm bekleyen konularla ilgili görüş alışverişinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Sarıgöl ilçesinde 2014 yılı mahalli seçimlerinde Çavuşlar Mahallesinde Alime Kocabıyık muhtarlık seçimini kazanarak ilçe genelindeki ilk kadın muhtar olarak tarihe geçmiş ve görev süresi içinde geçirdiği kalp krizi sonrası 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Muhtar Ana olarak da anılan Alime Kocabıyık'tan sonra ilçedeki muhtar seçilen ikinci kadın Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen olurken, Gönen ilçe merkezinde seçim kazanan ilk kadın muhtar olmayı başardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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