Sarıgöl'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 35 mahalle muhtarı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Sarıgöl Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Günün önemini belirten konuşmayı yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, muhtarların demokrasinin en önemli temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Çelenk sunma töreni sonrası bir araya gelen muhtarlar mahallelerindeki sorunları ve çözüm önerilerini paylaşarak fikir alış verişinde bulundu. - MANİSA