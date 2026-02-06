Haberler

Sarıçay taştı, Bağarası'nda tarım arazileri sular altında

Söke ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Sarıçay'ın taşmasına neden oldu. Su baskınlarıyla birlikte geniş tarım arazileri sular altında kalırken, yetkililer hasar tespit çalışmaları başlattı ve riskli noktalarda tedbirler artırıldı.

Söke ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Büyük Menderes Nehri'ni besleyen önemli çaylardan biri olan Sarıçay'ın taştı, arazilerde su baskınları oluştu.

Gece boyunca aralıksız devam eden yağışların ardından Sarıçay, Bağarası Mahallesi altında bulunan koruma setini aşarak patlattı. Taşma sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, bölgede incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başlarken, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı Sarıçay ve çevresindeki riskli noktalarda tedbirlerin artırıldığı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
