Sarıçay Barajı' da çalışmalar devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıçay Barajı' da çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sarıçay Barajı' da çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın en büyük yatırımlarından olarak gösterilen Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ederken, barajın tamamlanması ile birlikte 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın en büyük yatırımlarından olarak gösterilen Sarıçay Barajı'nda çalışmalar hızla devam ederken, barajın tamamlanması ile birlikte 20 milyon 750 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımına devam edilen ve önemli yatırım projelerinden olan Sarıçay Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı Mahalleleri'nin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasının ardından barajdan, yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi bekleniyor. Aydın'ın bereketli topraklarına önemli can suyu olması beklenen Sarıçay Barajı'nda depolanacak olan su ile Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere vatandaşlara içme suyu sağlayacak. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağarası, Yatırım, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title