Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ: Bu Bayram, Gönül Köprülerinin Kurulduğu Bir Bayram Olsun

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bu bayram, gönül köprülerinin kurulduğu bir bayram olsun" dedi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, bir mesaj yayımlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı. Uludağ, mesajında şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket ayı ramazanın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu bayram, geçmiş yıllarda yaşadığımız kısıtlamaların aksine, sevdiklerimiz ile bir arada olacağımız, eş dost, aile efradımız, hısım ve akrabalarımız ile buluşacağımız, gönül köprülerinin kurulduğu bir bayram olsun. Bu bayramda, bayramımızın neşe kaynağı sevgili çocuklarımız tarafından yine kapılarımızın zili çalsın, bayramlarımız gerçek tadına ulaşsın. Yine bu bayram dost ve büyüklerin ziyaret edildiği, hastalara, kimsesizlere, yetimlere, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı bir bayram olsun. Bu düşüncelerle bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum."