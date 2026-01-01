İstanbul Boğazı'nda buz gibi suda yüzerek 2026'yı karşıladılar

İstanbul Fatih'te, "Sarayburnu Fatihleri" 2026'yı denize girerek soğuk suda karşıladı. Yeni yıla yüzerek giren Sarayburnu Fatihleri, 2026 yılı için barış, sağlık diledi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sarayburnu Sahili'nde, soğuk ve sıcak demeden denize giren ve 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, 2026 yılına da aynı şekilde 'merhaba' dedi. Grup üyeleri, 10'dan geriye doğru saydıktan sonra kendilerini soğuk sulara bıraktı. Buz gibi suda yüzen grup, yeni yılda dünya için sağlık, barış ve mutluluk diledi.

"8 milyar insan barış içerisinde olsa, silahların olmadığı, patlamadığı bir dünya istiyoruz"

2026 yılını denize girerek karşılayan grup üyelerinden Yüksel Sönmez, "Sarayburnu Fatihiyiz. Yıllardan beri burada yüzüyoruz. Her sene yaptığımız gibi yine burada, 2025 yılını bitirip, 2026 yılına gireceğiz. Birazdan suya gireceğiz. Dünyada barış, mutluluk, huzur, güzellikler içerisinde bir dünyanın olmasını istiyoruz. Allah herkese sıhhat, sağlık ve afiyet versin. Herkes mutlu olsun. Bu dünyada barış ve güzellikler için yaşayalım. 8 milyar insan barış içerisinde olsa, silahların olmadığı, patlamadığı bir dünya istiyoruz. Yeni yıl hayırlı olsun" dedi.

Grup üyelerinden Zihni Ademoğlu, "Sarayburnu Fatihlerindeniz. 2026 yılına giriyoruz. 2025 savaş halinde geçtiği için 2026 yılının inşallah savaşsız geçmesini temenni ediyoruz. Çocukların ölmediği, bir dünyanın olmasını istiyoruz. Buradan herkesin 2026 yılını sağlık, sıhhat içinde geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Barış ve kardeşlik istediğini belirten grup üyelerinden Ramazan Değer de, "Öncelikle dünyada barış ve kardeşlik istiyoruz. Buradan tüm yüzücü arkadaşlara tavsiyem olsun. Alışkanlığı olmayan insanlar soğuk suya girmesin. Biz senelerdir yüzdüğümüz için soğuk suya alışkanlığımız var. Bu soğuk havalarda denize giriyoruz. 2026 hepimize hayırlı olsun" dedi.

Soğuk suya girerek 2026 yılını karşılayan grup üyesi Ahmet Ünsal ise, "Sarayburnu Fatihleriyiz. Her zaman yüzüyoruz. Hep beraberiz burada. Nice mutlu yıllara diyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL