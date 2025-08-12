Dünya genelinde acil yardım ve kurtarma alanında faaliyet gösteren Search and Rescue Arama Kurtarma Acil Yardım (SARAKAY) Derneği, Bitlis'te şube açarak faaliyetlerine başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan SARAKAY Acil Yardım ve Kurtarma Derneği Genel Başkanı Murat Uzun, doğal afetler ve kriz durumlarında sivil örgütlenmelerin önemine dikkat çekti. Uzun, "Son yıllarda ülkemizi derinden sarsan depremler, yangınlar ve diğer afetler, ayrıca coğrafyamızda oluşabilecek muhtemel savaş senaryoları; devlet güçlerinin yanında yer alacak gönüllü ve örgütlü sivil yapılarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

1999 Gölcük depreminde amatör kurtarma ekiplerinin bir araya gelerek İstanbul Avcılar, Gölcük, Adapazarı ve Yalova'da yürüttükleri arama–kurtarma çalışmalarını hatırlatan Uzun, çok sayıda vatandaşın enkaz altından sağ kurtarılmasında bu gönüllü ekiplerin büyük rol oynadığını vurguladı. SARAKAY Bitlis İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Salih Aygün ise yaptığı açıklamada, "Bitlis'te afetlere karşı bilinçli, donanımlı ve organize bir gönüllü ekip oluşturmayı hedefliyoruz. Afet öncesi hazırlık, afet anında hızlı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde devlet kurumlarımızla koordineli şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İl Başkan yardımcılıklarına ise medyadan sorumlu Hakan Okay, Halk Sağlığı Uzmanı (Acil Yardım ve Kurtarma) Dr. Cihan Önen, Sosyal Hizmet Uzmanı (Eğitim ve Proje) Nil Kıncal ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı (Hukuk) Serdal Özbay atandı. SARAKAY Bitlis Şubesi, kentte muhtemel afet, kaza ve acil durumlarda hızlı müdahale için gönüllü ekipler oluşturmayı ve toplumu afet bilinci konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. - BİTLİS