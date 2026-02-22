Haberler

'Şapkalı muhtar' yine şapka çıkarttı: Davulcu bulamayan muhtar kendisi çalmaya başladı

Güncelleme:
Balıkesir'in Havran ilçesi Sarnıç Mahallesi Muhtarı Özgür Hilmi Okur, mahalledeki geleneği sürdürmek adına Ramazan ayında sahur vakitlerinde davul çalma görevini üstlendi. Gönüllü olarak bu görevi kabul eden muhtar, 6-7 yıl boyunca davul çalan mahalle sakinlerinin bu yıl iş yoğunluğu nedeniyle katılamaması üzerine harekete geçti.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Muhtarı Özgür Hilmi Okur, dikkat çeken çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarlada, yolda, çevre temizliğinde ve mahalle hizmetlerinde aktif rol alan muhtar, şimdi de Ramazan davulunu kendisi çalma kararı aldı.

Mahallede yaklaşık 6-7 yıldır Ramazan davulunu çalan Caner ve Kadir isimli mahalle sakinlerinin iş yoğunluğu nedeniyle bu yıl görev alamayacaklarını bildirmesi üzerine harekete geçen muhtar Okur, geleneğin devam etmesi için davul çalacak kişi aradı ancak gönüllü bulamayınca davulu kendisi çalmaya karar verdi.

Bir ay boyunca hiçbir ücret almadan sahur vakitlerinde davul çalacağını açıklayan Okur, "Bu geleneğin sürmesini istedim. Çalacak arkadaş bulamayınca görev bize düştü. Köyüme hizmet etmek, ibadetlerin en hayırlısıdır" dedi.

'Şapkalı muhtar' olarak tanınan Okur ayrıca, geçmişte çeşitli konularda şikayetlerde bulunan bazı kişilere de göndermede bulunarak, Ramazan ayında sahurda davul çalınmaması gerekçesiyle kendisinin şikayet edilebileceğini ifade etti.

Görevi gönüllü olarak üstlendiğini vurgulayan Okur, sahur manisini de paylaştı:

"Hoşafın suyu boldur,

Bir kepçe daha doldur.

Sahurda köfte varmış,

Ne olur Şapkalı,

Sahura erken kaldır." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

