Haberler

Şaphane Kaymakamı Boztaş'tan düzenli kan bağışı çağrısı

Şaphane Kaymakamı Boztaş'tan düzenli kan bağışı çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasını ziyaret ederek, kan bağışının önemine vurgu yaptı ve vatandaşları bağışta bulunmaya davet etti.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, Türk Kızılay tarafından ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay kan alma noktasını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Tokyay ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Boztaş, kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Boztaş, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan kan bağışı kampanyasına destek veren gönüllülere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır! Muhabirin çekiştirmesi de işe yaramadı

Kürtlerle ilgili soruya Rutte'den dikkat çeken tavır
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörü vefat etti
8'de 8! Erzurumspor adım adım Süper Lig'e geliyor

7 golle zirveye çıktılar, adım adım Süper Lig'e geliyorlar