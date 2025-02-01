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Şaphane'de şehit asker Ergin, mezarı başında anıldı

Şaphane'de şehit asker Ergin, mezarı başında anıldı
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1993 yılında uçak bakım hangarında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Hava Asb. Çvş. Mehmet Ergin, vefatının sene-i devriyesinde Şaphane ilçesi Karamanca Köyünde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

1993 yılında uçak bakım hangarında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Hava Asb. Çvş. Mehmet Ergin, vefatının sene-i devriyesinde Şaphane ilçesi Karamanca Köyünde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Pazarlar Kaymakamı, Şaphane Kaymakam Vekili Alper Açıkgöz'ün katıldığı programda, 28 Kasım 1992 yılında uçak bakım hangarında meydana gelen patlama sonucu yaralanan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi görmekte iken 31 Ocak 1993 tarihinde şehit olan Hava Asb. Çvş. Mehmet Ergin, Karamanca Köyünde bulunan kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ayrıca şehit ailesinin evi ziyaret edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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