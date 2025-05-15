Şanlıurfalılar en büyük aile için yürüdü

Şanlıurfalılar en büyük aile için yürüdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası çerçevesinde düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası çerçevesinde düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Uluslararası Aile Gününde "En Büyük Ailemiz, Türkiye'miz" temalı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ali Şelli Parkından başlayıp Rabia Meydanında sona eren yürüyüşe İl Müdür Yardımcıları İbrahim Akkurt, Hüseyin İlhan, Aile ve Toplum Hizmetleri Sorumlusu Celal Erdoğan, kurumun il ve merkez ilçe yöneticileri, şehit yakınları, gaziler, aileler, çocuklar ve özel ihtiyaç sahibi bireyler katıldı. "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartı taşıyan grup, yürüyüşün bittiği Rabia Meydanında stant açarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
SGK'den kayıt dışı istihdama 2 milyar 36 milyon lira ceza

SGK'den iş yerlerine 2 milyar 36 milyon liralık ceza
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.