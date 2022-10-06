Şanlıurfa yerel haberi... Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Yerel Haberler Edinilen Şanlıurfa gelişmesine göre Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin öğrenciye balık ekmek ikramında bulunuldu. Birecik'te bin öğrenciye balık ekmek ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla bin öğrenciye balık ekmek ikramında bulunuldu. Fırat Nehrine kıyısı bulunan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, balık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Birecik İlçe Tarım Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, bin öğrenciye balık ekmek dağıtıldı. Düzenlenen etkinliğe, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, İlçe Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kandamar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve öğretmen ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar öğrencilere balık ekmek dağıttı, onlarla birlikte balık ekmeğin tadına baktı. İlçede balık yeme kültürün yaygınlaştırılması amacıyla öğrencilere balık ekmek dağıtıldığını aktaran Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, "Çocuklarımızda balık kültürünün yer edinmesi ve balığın soframızda, gastronomimizde gereken ilgiyi görmesi için bugün burada balık ikramında bulunuluyor" ifadelerini kullandı. İlçede balık yetiştiricileri, balık ürünlerine yönelik etkinliklerin artırılması gerektiğini söyledi. Balık ekmek yemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler ise emeği geçenlere teşekkür etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Şanlıurfa Hisarcık Birecik Yerel Haberler

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