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Şanlıurfa Siverek'te geleneksel pestil hazırlığı sonbaharla yeniden başladı

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Şanlıurfa Siverek'te geleneksel pestil hazırlığı sonbaharla yeniden başladı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sonbaharın gelişiyle geleneksel pestil hazırlığı başladı. Üzümlerden hazırlanan karışım çarşaflarda güneşte kurutuluyor; katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pestil kışlık ihtiyacı karşılıyor ve satışa sunuluyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte geleneksel pestil hazırlığı başladı. Günler süren emeğin ardından hazırlanan pestiller, beyaz çarşafların üzerine serilerek güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle ezilerek şırası çıkarılıyor. Süzülen üzüm şırası, odun ateşinde büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra un ve nişasta ilave edilerek koyu kıvamlı bir karışım haline getiriliyor.

Hazırlanan pestil karışımı, üreticiler tarafından beyaz çarşafların üzerine ince bir tabaka halinde özenle seriliyor. Güneşin altında kurumaya bırakılan pestiller, yeterli kıvama ulaştığında çarşaflardan dikkatlice ayrılıyor.

Çarşaflardan çıkarılan pestiller daha sonra kesilerek veya katlanarak muhafaza ediliyor. Bazı üreticiler ise pestilleri yeniden açık havada tele asarak kurutmaya devam ediyor. Günler süren bu zahmetli süreçte güneş, rüzgar ve el emeği pestilin son şeklini almasında önemli rol oynuyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pestiller, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan kış aylarında tüketilmek üzere saklanırken, ailelerin kışlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra satışa sunularak üreticilere de gelir sağlıyor. Siverek'te nesilden nesile aktarılan pestil hazırlama geleneği, her sonbaharda beyaz çarşafların güneş altında serilmesiyle yeniden hayat buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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