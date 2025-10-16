Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçeğini aratmayan acil durum tatbikatında senaryo gereği sağ motorunda yangın çıkan yolcu uçağına müdahale edilerek yolcular tahliye edildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı acil durum tatbikatı, nefes kesen anlara sahne oldu. Tatbikatta senaryo gereği Gazze-Şanlıurfa seferini yapan GAP Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, GAP Havalimanı 04 pist başına başarılı bir iniş gerçekleştirdikten sonra, sağ motorunda yangın çıktı. Yangın, uçağın 21M koordinatlarında kaza kırıma uğramasına neden oldu. Uçakta toplam 110 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu tespit edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürüp kurtarma çalışmalarına başladı.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği 4 yolcu hayatını kaybetmiş şekilde, 106 yolcu sağ olarak tahliye edildi ve 6 yolcu yaralı olarak uçaktan çıkartılıp hastanelere sevk edildi.

Tam katılımlı acil durum planı uygulandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yönetmelikleri gereğince iki yılda bir yapılması gereken geniş katılımlı acil durum tatbikatında AFAD, 112 Acil, UMKE, itfaiye, emniyet, jandarma, havalimanı güvenliği ve yer hizmetleri ekipleri aktif olarak rol aldı.

Tatbikatın ardından açıklama yapan yetkililer, "Böyle tatbikatlar gerçek bir kriz anında tüm kurumların koordinasyon içinde nasıl hareket edeceğini görmek açısından büyük önem taşıyor. Bugünkü çalışmada tüm ekiplerin hızlı ve organize bir şekilde müdahale etmesi takdire şayandı" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA