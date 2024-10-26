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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Bozova ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" çerçevesinde Bozova ve Karaköprü ilçelerinde, ruhsatsız silah bulundurulduğu tespit edilen iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 79 fişek, 2 tabanca kasası, 5 adet tabanca üst kapağı, 1 tabanca iğnesi, 1 tabanca tetiği, 1 tabanca yayı, 2 tabanca kabzesi ile 4 adet muhtelif demir metal silah parçası ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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