Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.

Şanlıurfa Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisinde gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, daha sonra Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından şehitler için dualar edildi.

Yoğunluğun yaşandığı programda, camiye sığmayan yüzlerce vatandaş, dışarıda serilen hasırlar üzerinde Cuma namazını kıldı. - ŞANLIURFA