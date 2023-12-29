Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 asker için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu. Şanlıurfa Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen programda, Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dualar edildi. Programa yoğun ilgi gösteren yüzlerce vatandaş, camiye sığmayınca dışarıda hasırlar üzerinde Cuma namazını kıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.
Şanlıurfa Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisinde gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, daha sonra Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından şehitler için dualar edildi.
Yoğunluğun yaşandığı programda, camiye sığmayan yüzlerce vatandaş, dışarıda serilen hasırlar üzerinde Cuma namazını kıldı. - ŞANLIURFA